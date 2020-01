Sora (FR) – Riapertura tribunali, Serena Petricca: “Nonostante i miei numerosi appelli, il sindaco dorme ancora”

Sta facendo discutere la notizia di questi giorni riguardo alla riapertura dei Tribunali soppressi. Il presidente del coordinamento nazionale per la revisione della geografia giudiziaria, Giuseppe Agnusdei, ha confermato un incontro con il Sottosegretario alla Giustizia Ferraresi e la volontà del Ministero di preparare i sopralluoghi. La palla passerà poi al Governo che valuterà, caso per caso, la possibile riapertura laddove sia dimostrata l’utilità di ripristinare gli uffici giudiziari. Sono confermate dunque le indiscrezioni da tempo nell’aria ma, la novità, riguarda proprio i tempi delle verifiche, destinate ad una accelerazione. Intanto però il sindaco di Sora Roberto De Donatis, nonostante i miei numerosi appelli, dorme ancora. Gli effetti del decreto legislativo 155 del 2012 ha generato non pochi disagi alla popolazione, sorana e limitrofa, una stortura che ha causato ingenti perdite economiche e un arretramento nello sviluppo sociale e culturale volsco. Il mio invito dunque, come sempre, è di essere più ravveduto e determinato nelle questioni di maggiore importanza per la collettività.

COMUNICATO STAMPA