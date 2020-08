Sora (FR) – Ressa al mercato, Mollicone: Che fine hanno fatto i controlli ?

Le immagini circolate sul web, e che facevano riferimento al mercato cittadino, hanno accesso aspramente la polemica sulla salvaguardia della salute pubblica, soprattutto dopo che il sindaco aveva emanato ordinanza per annullare feste, sagre, e manifestazione sia sportive che religiose, che da sempre caratterizzano l’ estate sorana. A puntare il dito contro il primo cittadino, è Mollicone Roberto, che senza mezzi termini dichiara: ” Che fine hanno fatto i controlli durante il mercato cittadino ? Le immagini circolate oggi, dichiara Mollicone, testimoniano chiaramente che durante lo svolgimento del mercato cittadino, non vi è alcun organo preposto alla sicurezza, e i provvedimenti presi dal nostro primo cittadino durante i primi mercati settimanali post-covid, sono pressoché spariti. Ovviamente nessuna accusa ai commercianti ambulanti che le regole le rispettano e come, ma se da sindaco emani un ordinanza che annulla eventi, feste, e manifestazioni sportive, è altrettanto palese che devi evitare situazioni di pericolo in ogni circostanza, e quindi anche durante lo svolgimento della fiera settimanale. Inoltre mi chiedo quale funzionalità abbiano avuto i provvedimenti messi in atto per il distanziamento dei banchi, se poi la situazione risulta identica a quella antecedente al Covid. Ancora una volta emerge tutta la superficialità di questa amministrazione.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati