Sora (FR) – Raccolta alimentare straordinaria nei giorni di venerdì, sabato e domenica

Il Gruppo Sora 2.0, torna ad occuparsi di solidarietà, e da venerdì 30 ottobre, a domenica 1 novembre( solo mattina) presso il Supermercato Punto Fresco di Via Trieste a Sora, sarà presente il ” Carrello della Solidarietà “. In questo momento particolare,dichiara Mollicone Roberto presidente del gruppo, dove tante famiglie stanno attraversando un periodo molto delicato, noi abbiamo deciso di aiutare i nostri concittadini, realizzando questa raccolta alimentare da destinare alle famiglie in difficoltà. Recatevi nei giorni indicati sulla locandina nel punto vendita ” Punto Fresco” di Via Trieste, e aiutateci ad aiutare. Toverete un carrello dove depositare gli alimenti specificati sul manifesto.Chiedo la massima condivisione. Contestualmente ringrazio la famiglia Di Stefano, proprietaria del supermercato, per la disponibilità mostrata.

COMUNICATO STAMPA

