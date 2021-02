Sora (FR) – Raccolta alimentare per le famiglie sorane in difficoltà

Inizia oggi, venerdì 12 dicembre, la raccolta alimentare straordinaria in sostegno delle famiglie sorane in difficoltà. Sarà possibile donare alimenti di prima necessità, cime latte uht, pasta, biscotti, sale, zucchero, passata di pomodoro, olio, e tutti quei prodotti che hanno una scadenza a lungo termine. Chiunque voglia partecipare e contribuire, potrà recarsi presso il supermercato Punto Fresco di Via Trieste a Sora, dove troverà un carrello all’ interno del quale sarà possibile lasciare i prodotti che si intende donare.. Gli organizzatori ringraziano anticipatamente quanti vorranno partecipare, i proprietari del supermercato per la disponibilità mostrata.

COMUNICATO STAMPA

