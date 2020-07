Sora (FR) – Quella giunta di sinistra, che vuole farsi eleggere dalla destra

La nomina ad Assessore del Consigliere Coletta, sposta nettamente l’ ago della bilancia dell’ amministrazione De Donatis verso sinistra. L’ ingresso in maggioranza di Caldaroni, rafforza l’ ideologia politica del Sindaco Roberto De De Donatis, e fin qui nulla di strano, visto anche il trascorso politico del sindaco stesso. L’ anomalia nasce da sé quando poi si analizzano le ultime esternazioni del primo cittadino; che per la sua rielezione guarda ai partiti di centrodestra, sponsorizzato anche dai ” ribelli” di Fratelli d’Italia. Lecce e Castagna infatti sembrano essersi distaccati dalla linea madre, e in fondo un occhiolino al sindaco lo hanno sempre strizzato. Ora però c’ è da dire che a Sora è bagarre. Partiti spaccati e contemporaneamente in maggioranza e in opposizione. Nessuna presa di posizione da parte dei vari responsabili provinciali, o almeno niente di definito. Allora il dubbio resta amletico, De De Donatis si o De Donatis no? Questo è il dilemma….

