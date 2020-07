Sora (FR) – Protesta shock su Via Cellaro

I residenti insistono sulla messa in sicurezza. Manichini raffiguranti pedoni investiti, per chiedere la messa in sicurezza dell’ importante arteria stradale. Con questa azione eclatante i residenti di Via Cellaro pressano il Sindaco De Donatis, affinché accetti le richieste protocollate qualche settimana fa, e che ponevano all’ attenzione del primo cittadino, la totale mancanza di sicurezza stradale sull importante arteria cittadina. Installazione di dossi artificiali, e ripristino della segnaletica sia orizzontale che verticale, con esposizione del limite di velocità a 30km/h.Erano queste le richieste avanzate dai residenti, che il Sindaco Roberto De Donatis ha rigettato al mittente. La protesta continua. A nulla sono serviti infatti gli appelli, gli incontri, i proclami del sindaco. La situazione di Via Cellaro resta critica, e il rischio che accadano di nuovo episodi tragici è altissimo. Ora toccherà vedere come reagirà l’ amministrazione a questo ennesimo sollecito.

