Sora (FR) – Progetto A.B.E.T.E., 4 alberi piantati nel Parco “Santa Chiara”

Il Comune di Sora ha ricevuto oggi quattro alberi donati alla Città grazie al progetto A.B.E.T.E. Le piante, alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis, sono state messe a dimora all’interno del Parco Comunale “Santa Chiara”.

In questi giorni l’associazione culturale Iniziativa Donne e la Protezione civile di Sora sono stati impegnati a consegnare un totale di 20 abeti rossi a comitati di quartiere ed istituzioni. Il progetto, a firma delle due realtà sorane, denominato A. B. E. T. E. Ambiente-Bellezza-Ecosistema-Territorio-Energia, pone al centro il forte messaggio del “rispetto per l’ambiente”. Gli alberi, piantati nella città Volsca, sono stati donati dal coordinamento di protezione civile COREIR (Corpo Regionale di Intervento Rapido del Lazio).

Grande entusiasmo è stato espresso dal Sindaco Roberto De Donatis: “Piantare un albero è dare un segno di speranza non solo al proprio territorio ma all’intero pianeta. Sono molto contento che, grazie al progetto A.B.E.T.E., abbiamo ben 20 nuove piante. Da Sora lanciamo un messaggio forte a difesa del nostro eco-sistema e come azione concreta per un miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo. È doveroso ringraziare per l’impegno il COREIR, l’Associazione Iniziativa Donne ed i volontari della Protezione Civile di Sora”.

COMUNICATO STAMPA