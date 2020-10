Sora (FR) – Problemi per prenotare i vaccini e ritardi nella risposta dei tamponi. La denuncia del Gruppo Sora 2.0

Ancora una denuncia del Gruppo Sora 2.0, sui disservizi del sistema sanitario. A finire nel mirino sono il sistema di prenotazione telefonica per i vaccini, e il programma di invio delle risposte per i tamponi pediatrici. Nel primo caso, nonostante il disservizio sia stato denunciato già mesi fa, si continuano a registrare problemi con la linea telefonica. Molti genitori, infatti, lamentano il fatto che alla maggior parte delle chiamate effettuate ai numeri indicati non si riceve risposta, nonostante le chiamate vengano effettuate negli orari indicati. Un problema che sembrerebbe derivare da un malfunzionamento della linea telefonica, che però crea non pochi disagi ai tanti genitori che usufruiscono del servizio. Problematica ancora più seria, invece, quella relativa al sistema utilizzato dall’ Asl per l’ invio dell’email contenente la risposta dei tamponi pediatrici. Molti genitori infatti, lamentano il mancato recapito dell’email, che risulta necessaria per il reintegro degli alunni nelle proprie scuole. A giustificare il disservizio, gli operatori delle strutture avrebbero dichiarato che il mancato recapito dell’email, dipenderebbe dalla mancanza di un programma adatto ad espletare il servizio, e questo comporta notevoli ritardi nella comunicazione dell’esito, e il conseguente ritardo del reintegro degli alunni a scuola.

Comunicato stampa

Correlati