Sora (FR) – Problemi di sicurezza stradale su Via Cellaro. Interviene la Polizia Locale

Che Via Cellaro sia una delle strade meno sicure di Sora, ormai è assodato da anni. Tanti gli interventi promessi e mai effettuati, ed ora i residenti sono stufi. Anche oggi si sono verificati problemi di sicurezza stradale, dovuti alle pessime condizioni del manto stradale, che ha causato danni ai pneumatici di diverse vetture, tanto che è stato necessario l’ intervento del corpo di Polizia Locale, che ha effettuato i dovuti rilievi. Va ricordato che la messa in sicurezza di Via Cellaro era uno dei punti di forza del programma elettorale del Sindaco Roberto De Donatis, che al momento pare aver disatteso le promesse.

