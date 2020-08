Sora (FR) – Problema anestesisti, Mollicone: “A più di un mese dalla criticità, nessun provvedimento.”

Ancora nessun provvedimento preso, per arginare la critucita legata al blocco delle operazioni chirurgiche, dovuto alla mancanza di anestesisti e radiologi. A sollevare ancora la polemica è Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Quali passi concreti ha compiuto la politica per risolvere i problemi del nostro ospedale? Dopo i proclami dei primi giorni, è stato compiuto qualche passo concreto, per ricondurre il nostro ospedale ad una condizione di normalità? In questi giorni ho visto proclami e passerelle di tutti i tipi, ma nessun atto concreto volto alla risoluzione del problema. Ancora una volta si riesce a far politica su una tematica seria come la sanità, ma al di la delle vetrine di circostanza, quello che noto è un vergognoso immobilismo. Ci sono persone che rischiano la vita, mentre questi personaggi si godono tranquillamente il sole d’ agosto. La salute è un diritto che non può conoscere vacanze.

