Sora (FR) – Primo giorno di scuola per gli Istituti comprensivi, il messaggio del Sindaco

Domani, in occasione del primo giorno di scuola per gli istituti primari e secondari di primo grado, il sindaco Roberto De Donatis rivolge il proprio saluto a studenti, dirigenti, insegnanti e personale:

“Domani i bambini ed i ragazzi dei nostri tre istituti comprensivi vivranno un giorno ricco di emozione e di profondo significato, tornando in classe a tanti mesi di distanza dalla chiusura per il lockdown. Lo scenario, nel quale quest’anno scolastico 2020/2021 prende il via, è delicato e complesso vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Scuola, famiglie ed Istituzioni dovranno impegnarsi in maniera collaborativa e sinergica per garantire una ripartenza in sicurezza delle attività. Nonostante le incertezze dovute alla situazione attuale, ora è il momento di tornare in classe all’insegna della fiducia e pieni di energia. I nostri bambini hanno diritto alla socializzazione per condividere con compagni e docenti le loro esperienze di crescita umana e culturale.

Un augurio affettuoso lo rivolgo a tutti gli studenti che affrontano emozionati il loro primo giorno di scuola. Il mio saluto va anche alle famiglie dei ragazzi, ai dirigenti scolastici, al corpo docente ed al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

A tutti rivolgo un sincero ringraziamento e assicuro la nostra costante disponibilità in un clima di fiduciosa collaborazione. Buon anno scolastico a tutti!”.

