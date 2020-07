Sora (FR) – Preservativi davanti la cappella del Parco S. Chiara

L’ inciviltà la fa da padrona, e quelli che dovrebbero essere punti di aggregazione per la città, si trasformano in veri e propri centri di degrado. Questo ci viene da dire, guardando la cappella posta all’ interno del Parco S. Chiara, vasi distrutti, bottiglie abbandonate sull’ uscio d’ entrata e anche preservativi usati.L’ inciviltà di alcuni giovani che utilizzano il Parco S. Chiara per dare libero sfogo alla loro maleducazione, oltre al fatto che la cappella è in completo degrado e priva di ogni manutenzione da parte di chi dovrebbe averne cura. La cappella è un luogo di culto e non si può lasciare in questo stato vergognoso.

Red