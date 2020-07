Sora (FR) – Presentato esposto alla G.D. F. per accertare regolarità graduatoria case popolari

È stato presentato nella giornata di martedì, presso la luogotenenza della Guardia di Finanza di Sora, un esposto per verificare la regolarità delle ultime graduatorie per l’ assegnazione degli alloggi popolari. A presentarlo, è stata una cittadina sorana, ormai da anni in graduatoria senza però vedersi assegnato un alloggio popolare, seppur la sua situazione sia difficile, e rispecchi tutti i criteri chiesti dall’ Erp. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata la stilatura dell’ ultima graduatoria, dove la signora in questione si è vista scavalcare da persone di nazionalità straniera, fatto questo che ha spinto la cittadina a ricorrere alle vie legali. Ora si attende l’ iter giudiziario per accertarsi che tutto si sia svolto con i crismi della legalità.

Foto archivio

Correlati