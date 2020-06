Sora (FR) – Preoccupano le condizioni del Ponte Riccardo Gulia

Nessun allarmismo, ma più di qualche cittadino ha notato lo stato in cui versa il Ponte Riccardo Gulia. Dalle foto mostrate, infatti, è palese come il cemento armato si sia corroso, ed ora sono palesemente visibili le gabbie in ferro usate per rafforzare la struttura. Sicuramente il particolare, non è sfuggito nemmeno agli addetti ai lavori, che invitiamo però ad accertare le condizioni del ponte in questione. A lanciare la denuncia, è il gruppo Sora 2.0, sempre sensibile a questo tipo di problematiche, che il più delle volte vengono evidenziate dai cittadini attraverso le segnalazioni che il gruppo raccoglie e rende pubbliche.

Comunicato Stampa Gruppo Sora 2.0

Correlati