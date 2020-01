Sora (FR) – PRC: “Subito un regolamento per il baratto amministrativo a favore delle famiglie svantaggiate”

In merito ai tributi arretrati che la cittadinanza sta ricevendo in questi giorni, torniamo a chiedere all’Amministrazione Comunale l’istituzione di un regolamento per il baratto amministrativo, necessario per quelle famiglie che non possono pagare.Molti Comuni Italiani hanno applicato questa formula, ed hanno dato respiro a quelle famiglie svantaggiate colpite dalla disoccupazione o dagli ammortizzatori sociali, o semplicemente che hanno uno stipendio o una pensione bassa che non permette di caricarsi altre spese sul bilancio familiare. Con il baratto amministrativo, tramite un lavoro prestato alla collettività prestabilito dal regolamento comunale, potrebbero sanare il debito.Bene hanno fatto alcuni consiglieri a sollevare il caso dei tributi arretrati nell’ultimo consiglio comunale, dove la maggioranza si è limitata a rispondere il nulla, tramite un Assessore al Bilancio molto piccato delle domande ricevute. Bene la proposta passata al’unanimità in merito alla riduzione della tariffa Tari a favore delle utenze non domestiche.Da rilevare il nulla da parte del PD, sia di maggioranza che di opposizione, troppo impegnati per la sede della proloco, che sicuramente gli porterà molti consensi alla prossima tornata elettorale comunale.

Comunicato stampa Partito della Rifondazione Comunista Circolo “Antonio Gramsci” di Sora (Fr)

