Sora (FR) – PRC: “Sindaco De Donatis, il Baratto amministrativo glielo abbiamo proposto già due anni fa!”

Apprendiamo dalla stampa la sua risposta al nostro recente articolo, di cui lei travisa il contenuto e falsa il significato. Lo legga bene il nostro comunicato, forse le riproponiamo una proposta attuabile e di buon senso civico e sociale. Ci dispiace che le sue suddette dichiarazioni stampa dicono tutto per non dire niente, ma noi vogliamo essere positivi ed apprezziamo il suo “Valuteremo senz’altro se esiste ancora l’opportunità”.Ci sono diversi pronunciamenti rispetto a tale pratica, ed è chiaro come lei ben dice, che prima di metterla in atto vanno fatte le dovute verifiche tecniche e giuridiche, magari confrontandosi anche con comuni dove è già stato applicato.Pertanto Sindaco De Donatis, se Lei e la Sua maggioranza vorrebbe concedere un po’ di sollievo a famiglie i difficoltà, la invitiamo a Studiare come applicare un regolamento idoneo ed applicabile, avrebbe di sicuro il nostro plauso e delle famiglie interessate ! Comunicato stampa del Circolo del PRC “Antonio Gramsci” di Sora (Fr)

