Sora (FR) – Prc Gramsci: “Tragicommedie dell’ amministrazione De Donatis ai tempi del Covid-19“

Siamo basiti dalla situazione tragicomica creata dalla politica sorana.In una fase d’ emergenza come quella che stiamo affrontando, le istituzioni locali hanno il dovere di utilizzare ogni risorsa, ogni attimo, ogni grammo di energia per tutelare la cittadinanza e governare nel miglior modo possibile la pandemia e la crisi economica che ne conseguirà, e invece, proprio ora, un’ amministrazione che non si è mai fatta alcuno scrupolo per conservare il potere, anche a prezzo di stringere alleanze improbabili e rendersi protagonista di pagine degne delle migliori tragicommedie, mette a repentaglio la propria tenuta ritirando le deleghe ai lavori pubblici.Beninteso non intendiamo contestare la sostanza del provvedimento: raramente tale mansione è stata svolta da mani meno qualificate.Sono i modi e i tempi a lasciare sbigottiti!Noi agli appelli alla responsabilità abbiamo creduto, sperato e tenuto fede, agendo da pungolo o da sostegno, nel massimo delle nostre possibilità. Questo è il momento di rimboccarsi le maniche, rilanciare il motore economico e ricostruire il tessuto sociale della nostra amata Sora, vigilando costantemente la curva epidemiologica, non quello di trasmettere instabilità e nervosismo. Questa situazione mette chiaramente in luce lo spessore della politica nostrana. Se proprio non potete farne a meno i vostri conti regolateli in fretta e mettete la città e le sue istituzioni nelle condizioni di poter affrontare le immani sfide che il futuro prossimo ci prospetta, nella piena legittimità e funzionalità di tutte le sue strutture. Noi siamo a completa disposizione, animati da spirito responsabile e collaborativo per far ripartire la nostra città.Per le commedie tragicomiche attendiamo la prossima riapertura dei teatri!

Comunicato stampa a firma del Circolo “Antonio Gramsci” del Prc di Sora

Correlati