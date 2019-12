Sora (FR) – PRC: “Al Sindaco De Donatis noi chiediamo di farla finita con questa farsa e dimettersi”

Fine Anno con il botto per l’Amministrazione De Donatis, gli ultimi atti della tragica commedia amministrativa ne confermano lo stato, e questa volta, nemmeno l’ennesimo soccorso del PD è servito a salvare l’”ex coalizione civica” dal completo naufragio.Purtroppo, questo indegno spettacolo andrà avanti per i prossimo 18 mesi, e come farà la Città ad andare avanti?E’ chiaro che ai “consiglieri della congiura” non importa nulla della Città, loro credono obbediscono e combattono per il loro Capo: il “Potente Consigliere-Assessore”, e tireranno diritti, e appena avranno portato a termine i loro progetti di potere, troveranno sicuramente un “casus belli” giusto per mandare tutti a casa.Al Sindaco noi chiediamo di farla finita con questa farsa! Le dimissioni sarebbero un bel regalo alla Città, che a seguito di esse avrebbe il giusto tempo di riflettere e capire da chi farsi amministrare per il prossimo futuro. Alle Cittadine e ai Cittadini della Città di Sora, noi rivolgiamo i più sinceri auguri di Buon Anno, che porti pace e serenità, con la speranza che il 2020 si porti via la peggiore Amministrazione Comunale della Storia !Auguri e buon 2020 dal Circolo “Antonio Gramsci” del PRC di Sora.

COMUNICATO STAMPA Partito della Rifondazione Comunista Circolo “Antonio Gramsci” di Sora (Fr)