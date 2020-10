Sora (FR) – Possibile positivo tra i dipendenti comunali. Il comune sanifica di notte

Risulterebbe positivo al Covid-19 un dipendente comunale di Sora. La notizia si sta espandendo a macchia d’ olio nella città volsca, e sembrano arrivare le prime conferme. Di sicuro c’ è che nelle ore serali di ieri, i locali comunali sono stati sanificati in gran fretta, e questo per scongiurare la chiusura degli uffici comunali. Sui social scoppia la polemica per l’ assoluto silenzio del primo cittadino, al quale viene imputata la scarsa comunicazione a riguardo. Se la notizia venisse confermata, infatti, bisognerebbe quantomeno rendere pubblica la notizia, in modo da permettere ai cittadini, che in questi giorni hanno frequentato il comune, di prendere i dovuti accorgimenti.

Foto archivio