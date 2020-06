Sora (FR) – Portella: residenti da due giorni senza acqua

Protestano i residenti di Portella, quartiere periferico di Sora, che ormai da due giorni vedono il flusso idrico interrotto, senza apparente motivazione. Dura la presa di posizione dei residenti, che ormai stufi di essere trattati come cittadini di serie b, accusano l’ amministrazione e dichiarano: ” Nessuno ci ha avvisato che avrebbero interrotto il flusso idrico. Come si può pensare di lasciare una zona tanto popolata senza acqua per due giorni, senza nemmeno dare un minimo preavviso? Siamo stanchi di essere trattati come cittadini di serie b, esigiamo lo stesso trattamento dei residenti del centro. Si ricordano di noi solo in campagna elettorale, eppure ne abbiamo di rappresentanti della zona in amministrazione. Questa disparità di trattamento ci ha stufato, esigiamo lo stesso rispetto, e la stessa considerazione che hanno i residenti delle zone più centrali della città.

