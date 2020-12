Sora (FR) – Politica, si chiude il giorno 15 dicembre il tesseramento a Fratelli d’Italia

Fratelli d’ Italia sta portando avanti in questi giorni, la campagna di tesseramento relativa all’ anno 2020. Ecco la nota stampa diramata dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: ” Il giorno 15 dicembre, scadranno i termini per aderire al nostro partito. Le adesioni raccolte fino a questo momento, ci danno la certezza e la conferma, di quanto sia in crescita il nostro partito che, anche nella città di Sora, ha visto notevolmente aumentato il numero di adesioni. Ricordiamo che sono diverse le modalità di adesione. Dal sito ufficiale di Fratelli d’Italia infatti, è possibile scaricare il modulo cartaceo per recarsi in qualsiasi ufficio postale, ed effettuare il pagamento di un semplice bollettino postale, a fronte di una cifra economica simbolica del costo di 10 euro. https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it/. Inoltre, è possibile contattare la pagina Facebook di Fratelli d’Italia Sora, qualora si desiderasse avere ulteriori informazioni. Insieme cresciamo e costruiamo il futuro di questa nazione. Aderisci a Fratelli d’ Italia.

COMUNICATO STAMPA

