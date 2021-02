Sora (FR) – Pizza e pane distribuiti gratuitamente alle famiglie sorane in difficoltà

Ancora un giorno all’ insegna della solidarietà e della beneficenza, quello trascorso ieri nella città di Sora. Sono state due, infatti, le iniziative benefiche portate a termine nella giornata di giovedì, che ha visto il Gruppo Sora2.0, distribuire pane e pizza alle famiglie sorane in difficoltà. Le iniziative sono state realizzate grazie alla generosità e alla disponibilità del Panificio Ciro Di Pucchio, in località La Selva a Sora, e alla Pizzeria Marcelli, sita in Via Grignano. Gesti semplici, ma nello stesso tempo carichi di spirito di solidarietà e altruismo che, in questo momento di difficoltà, lascia un segno profondo nel cuore delle persone che beneficiano di queste iniziative.

COMUNICATO STAMPA

