Sora (FR) – Piazza Annunziata tra immondizia e siringhe

Cestini per i rifiuti stracolmi, e sacchi dell’ immondizia dilaniati dai cani randagi. Ecco come si presentava stamane Piazza Annunziata a Sora agli occhi di cittadini e residenti. Uno spettacolo indegno, anche vista l’ importanza del luogo che, vogliamo ricordarlo, si trova in pieno centro abitato. Gia nei giorni scorsi, la zona era stata interessata da diverse polemiche, visto che ultimamente sembra essere diventata luogo di ritrovo abituale per gruppi di persone, che usano la piazza per consumare alcool, ed altro. Infatti oltre ai rifiuti e bottiglie di birra abbandonate, ci sono anche le siringhe. Tante le richieste d’ intervento al Sindaco Roberto De Donatis, che però sembra essere poco incline alle lamentele dei cittadini.

