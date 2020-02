Sora (FR) – Petricca e Lucarelli: “La riqualificazione della palestra Scuola San Rocco è merito del nostro impegno politico e non del sindaco De Donatis”

Pochi giorni fa è apparso un post sulla bacheca Facebook del Primo cittadino, il quale si vanta di portare a termine i lavori di riqualificazione della palestra della Scuola San Rocco. A tal proposito l’ex Assessore allo sport, Stefano Lucarelli e la consigliera Serena Petricca non ci stano e mettono i puntini sulle “I”.

“il Sindaco De Donatis continua a pubblicizzare opere da lui realizzate o in fase di realizzazione, come la riqualificazione della Palestra della Scuola San Rocco. Ricordiamo che il finanziamento della detta palestra è stato ottenuto grazie all’impegno cospicuo e fruttuoso di due giovani all’epoca del finanziamento (anno 2017) al primo mandato amministrativo. E’ deplorevole sentire le parole di vanto del Primo cittadino senza per ciò ringraziare l’operato sia dell’ex Assessore allo sport, Stefano Lucarelli e la consigliera Serena Petricca. Ci auspichiamo solo che detta disattenzione sia dovuta solo ad una scusabile dimenticanza del Sindaco de Donatis. Anche perché dopo quattro anni di legislatura e del far nulla, è tempo di bilanci e non di programmazione e l’accaparrarsi , come proprie, opere che in realtà sono frutto del lavoro di altri non è affatto corretto.

Abbiamo lavorato assiduamente – concludono l’ex Assessore allo sport, Stefano Lucarelli e la consigliera Serena Petricca – anche con l’ausilio di professionisti esterni per programmare i lavori di riqualificazione della Palestra San Rocco, affinché potesse diventare un luogo fruibile da tutta la cittadinanza, ed ora che le opere stanno per terminare, leggere quel post, dimostra non la correttezza politica del Sindaco, offendendo anche l’onestà intellettuale della cittadinanza”.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DI Serena Petricca e Stefano Lucarelli