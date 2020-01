Sora (FR) – Passi carrabili, Mollicone: “Usato poco tatto e poco rispetto.”

Continua a tenere banco la vicenda dei passi carrabili, che in questi giorni scalda il dibattito politico locale. Un provvedimento che a molti non è piaciuto, soprattutto nei modi in cui è stato prodotto. Tra questi anche Roberto Mollicone, trova il comportamento dell’ Assessore Paolacci poco rispettoso nei confronti dei cittadini, e affida ad una nota stampa le sue dichiarazioni: ” Purtroppo questa vicenda non è stata gestita nel migliore dei modi. Inviare cartelle con importi così elevati, seppur dovuti, a pochi giorni dal Natale e in un periodo in cui le famiglie sono attanagliate dal cuneo fiscale, non è sicuramente un atto comprensibile. Sicuramente il comune fa bene a voler reperire fondi che possano rinvigorire le casse comunali, ma il modo di agire dell’ Assessore Paolacci mi lascia abbastanza perplesso. Spero che nei prossimi giorni si riesca a trovare il modo per agevolare il pagamento di questa tassa nel modo più consono ai cittadini, senza che essi siano costretti ad ulteriori sacrifici economici che in molti non possono permettersi.”

