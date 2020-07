Sora (FR) – Parco Valente, mamme chiedono disinfestazione da zanzare

Le mamme che frequentano abitualmente il “Parco Valente”, chiedono al Sindaco Roberto De Donatis, di effettuare un’opera di disinfestazione, questo a causa delle tante zanzare che sembrano aver assalito il parco. Con queste temperature, dicono le mamme, il Parco Valente resta uno dei pochi spazi della città, in cui si riesce a far giocare i bambini al fresco. Purtroppo però, c’ è un abbondanza di zanzare, che rende difficoltosa l’ attività ludica dei bambini. Diversi ragazzi sono stati punti, manifestando grosse bolle sulle braccia e sulle gambe. Proprio per questo chiediamo cortesemente al primo cittadino di intervenire, effettuando un opera di disinfestazione, che permetta ai bambini di poter giocare in tranquillità.

