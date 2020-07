Sora (FR) – Parco Valente: chiesta la chiusura alle ore 20:00

Nei prossimi giorni, alcuni cittadini chiederanno al Sindaco di Sora Roberto De Donatis, di posticipare la chiusura del Parco Valente alle ore 20:00. Questa richiesta verrà avanzata, per consentire ai cittadini di usufruire di uno dei pochi polmoni verdi della città per un ora in più. Parco Valente, infatti, risulta essere uno dei parchi più frequentati della città. Proprio per questo alcuni genitori hanno deciso di avanzare al primo cittadino, questa semplice richiesta. Ricordiamo che il Parco Valente, vede la chiusura dei cancelli d’ ingressi alle ore 19:00, ed è un peccato viste anche le belle giornate che stanno caratterizzando il nostro clima in questi giorni, e considerando il fatto che molti genitori aspettano il calar del sole per far uscire i propri figli, evitando così le ore più calde.

