Sora (FR) – Parco Valente abbandonato tra incuria e sporcizia (FOTO)

Gli spazi verdi pubblici, sono da sempre punti importanti di aggregazione. Punti in cui ci si reca per godere di qualche ora di spensieratezza. Per far sì che ciò avvenga però, è necessario che questi spazi vengano curati a dovere. Sora è sofferente sotto questo punto di vista, ed è sufficiente recarsi presso Parco Valente, per avere un chiaro quadro della situazione. Cestini stracolmi, poca pulizia, scarsa manutenzione, fontane chiuse, e tubature rotte, (vedi foto),fanno di uno dei giardini pubblici di Sora il simbolo dell’ abbandono e dell’ incuria.

