Sora (FR) – Parco Nassirya tra erba alta, rifiuti e serpenti

La nostra redazione sta ricevendo in questi giorni, diverse segnalazioni per quanto riguarda il degrado della città. Marciapiedi resi impraticabili dalla crescita spropositata dell’ erba, rifiuti gettati ovunque, e parchi pubblici lasciati al più totale abbandono. Tra questi sicuramente il parco La Posta e il Parco Nassirya sono quelli che mostrano le condizioni peggiori. Proprio sul secondo riceviamo le foto che mostrano il grado di abbandono in cui versa, accompagnate dalle parole piene di amarezza di un residente : ” possibile che nessuno si accorga dello schifo che c’ è qui? I cestini sono stracolmi, ci sono bottiglie di vetro ovunque, ed il parco è inaccessibile a causa delle erbacce ormai cresciute a dismisura. Due giorni fa, mentre portavo a spasso il cane ho visto anche un serpente nascondersi tra l’ erba alta. Noi non pretendiamo nulla di straordinario se non lo stretto necessario per vivere in un quartiere dignitoso. Faccio appello all’ amministrazione comunale affinché intervenga.”

