Sora (FR) – Parco Nassirya, preso d’ assalto da immigrati e vandali. Lettera dei residenti al Sindaco De Donatis

I residenti di Via Ludovico Camangi, manifestano al Sindaco Roberto De Donatis, la propria preoccupazione per gli episodi che giornalmente si verificano al Parco Nassirya, che ormai è teatro di spiacevoli situazioni, che più volte hanno richiamato l’ attenzione della cronaca. Riportiamo di seguito la lettera indirizzata al primo cittadino, che i residenti hanno voluto inviare alla nostra redazione: ” Egregio Sindaco. Fino ad ora abbiamo scelto la strada del silenzio, convinti che certe situazioni fossero sotto gli occhi di tutti, e che si sarebbe trovata una soluzione a certe problematiche. Purtroppo così non è stato, e allora di nostro pugno, abbiamo deciso di rivolgerci a lei sfruttando la possibilità che La Stampa ci offre. Come residenti di Via Camangi, siamo preoccupati per le situazioni che giornalmente si verificano nel giardinetto pubblico sito a pochi metri dalle nostre abitazioni, ovvero Parco Nassiriya, ormai diventato punto di ritrovo per comitive scalmanate, italiane e non, che trasformano uno spazio verde pubblico, in un vero e proprio bar all’ aperto. Impossibile recarsi lì, con i nostri figli o con i nostri nipoti, la paura di avere a che fare con queste persone è troppa. Più volte abbiamo denunciato questa situazione, ma a quanto pare il nostro appello è caduto nel vuoto. Oggi, caro Sindaco, decidiamo di rivolgerci a lei pubblicamente, con la speranza che, tra i suoi mille impegni, possa trovare il tempo di preoccuparsi anche di questa problematica. È con affetto caro Sindaco, che le auguriamo buon lavoro, e che nel suo lavoro possa essere considerata anche la situazione di Via Ludovico Camangi. Con affetto,i residenti.

