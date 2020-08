Sora (FR) – Parchi pubblici sprovvisti di servizi igienici, la denuncia del Gruppo Sora 2.0

Chiusi, o addirittura inesistenti. Quella dei servizi igienici nei parchi pubblici, è una problematica che il Gruppo Sora 2.0, ha voluto evidenziare ieri con un video denuncia, girato all’ interno del Parco S. Chiara. La denuncia porta la firma di Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Il video girato ieri all’ interno del Parco S. Chiara, dice Mollicone, serve ad evidenziare una problematica che tanti genitori, hanno voluto segnalarci, ovvero la non funzionalità dei bagni pubblici. Tutti i parchi cittadini, infatti, ne risultano sprovvisti, o perché completamente assenti, o perché chiusi. È impensabile, continua Mollicone, che in tutti i parchi della città, non ci sia un bagno pubblico funzionante. Addirittura, all’ interno della villa comunale, lo spazio riservato ai servizi igienici, è stato transennato, non capiamo per quale arcano motivo. Eppure la soluzione ci sarebbe, ovvero quella di utilizzare i percettori del R.D.C per il controllo e la tutela dei luoghi pubblici, proprio come previsto dalla legge, tra l’ altro già posta in essere in altre città. Questa amministrazione targata De Donatis, continua a dimostrarsi superficiale e non risolutiva.”

COMUNICATO STAMPA

