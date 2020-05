Sora (FR) – Parchi pubblici, proroga della chiusura al pubblico

Resteranno ancora chiusi al pubblico Parco “Antonio Valente”, Parco “San Domenico” e Parco “Santa Chiara”. Lo ha deciso il Sindaco Roberto De Donatis con l’Ordinanza n. 68 del 3 maggio 2020.Nella cosiddetta Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus, il Governo ha dato facoltà ai sindaci di riaprire parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando, comunque, gli assembramenti.A Sora la chiusura continuerà ancora visto che non sussistono le condizioni minime di sicurezza per garantire il dovuto distanziamento sociale all’interno dei parchi pubblici comunali, in alcuni dei quali si trovano anche aree gioco per bambini.

COMUNICATO STAMPA

Correlati