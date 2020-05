Sora (FR) – Parchi pubblici, ecco il piano della riapertura

Previsto un piano di riapertura graduale al pubblico dei parchi e dei giardini pubblici della Città di Sora. I cittadini dovranno attendere mercoledì 20 maggio per tornare a frequentare Parco “S. Chiara” mentre lunedì 25 maggio riapriranno i cancelli di Parco “Antonio Valente”. Parco fluviale “Famiglia La Posta”, in località San Domenico, resta per il momento ancora chiuso al pubblico.Le misure sono state adottate dal Sindaco Roberto De Donatis ieri con l’Ordinanza n. 71 del 17 maggio 2020.L’ordinanza di chiusura era stata disposta per fronteggiare il contagio da Covid-19 e si era resa necessaria in considerazione del grande afflusso di persone, soprattutto bambini, all’interno dei parchi.Ora, con la fine del lockdown, il Primo Cittadino ha predisposto una serie di interventi progressivi che sono in corso e che garantiranno l’accesso ai parchi comunali in condizioni di piena sicurezza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati