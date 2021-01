Sora (FR) – Parchi, è pareggio: uno chiuso e uno aperto

Diversi cittadini fanno notare che a Sora i parchi del centro urbano non sono tutti uguali. Capita, ad esempio, al Santa Chiara, meglio noto come Villa Comunale e al Parco Valente, che molti ricordano come ex campo Boario.

Il primo è aperto, accessibile. Tanto è vero che l’amministrazione civica, con il prezioso contributo di un’associazione e l’immancabile supporto della locale sezione della Protezione Civile, lo ha appena dotato di abeti mettendone a dimora alcuni. Bravi e complimenti!

Capita anche, purtroppo, che il vicino Parco intitolato ad uno dei figli illustri di Sora, cioè l’architetto e scenografo Antonio Valente, sia chiuso da diversi giorni. Forse ci è sfuggito qualcosa, magari è una decisione formale adottata con tanto di documenti dall’amministrazione civica, certo è che i giardini frequentati anche dai proprietari di animali di affezione, è inesorabilmente sbarrato. Se non è successo niente di clamoroso, di irreparabile (almeno per il momento), ovvero se non ci sono giustificati motivi della chiusura, forse è il caso di spiegare che succede in modo da chiarirne le ragioni ai cittadini che a quell’area verde fanno riferimento.

Correlati