Sora (FR) – Parcheggi per disabili occupati illealmente. Protesta l’ Associazione Sora 2.0

Decine di cartelli affissi in tutta la città, per evidenziare la problema legata alle aree di sosta riservate ai disabili. L’ iniziativa è stata realizzata dagli iscritti dell’ Associazione Sora 2.0, che tramite il presidente, Roberto Mollicone dichiara: ” Nella giornata di martedì, abbiamo affisso decine di volantini, in prossimità delle aree di sosta riservate ai disabili, concentrandoci maggiormente sulle scuole, gli uffici pubblici, e gli ospedali. Questa iniziativa, simile ad altre realizzate in passato, si è resa necessaria per le tante lamentele che riceviamo giornalmente da chi, genitori di ragazzi disabili in particolar modo, vede un proprio diritto venir meno. Purtroppo la carenza di agenti di Polizia Locale, fa si che la problematica sia più accentuata, e individuare una soluzione resta difficile. In virtù di queste problematiche, speriamo che i nostri concittadini si dimostrino sensibili alla tematica, dando dimostrazione di un encomiabile senso civico.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati