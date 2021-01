Sora (FR) – Pane alle famiglie in difficoltà. Continua l’ iniziativa del Panificio Di Pucchio e del Gruppo Sora 2.0

Ancora pane distribuito alle famiglie sorane in difficoltà. Per la sesta settimana di fila, infatti, il Panificio Ciro Di Pucchio, e il Gruppo Sora 2.0, hanno proseguito nell’ iniziativa benefica che ha visto distribuire pagnotte di pane ai cittadini sorani in difficoltà. Un gesto che viene apprezzato dai beneficiati, e che proseguirà anche nelle prossime settimane, e che ha visto anche la partecipazione di alcuni cittadini, che con un piccolo contributo economico hanno permesso di aumentare la produzione di pane destinato alle famiglie più bisognose.

COMUNICATO STAMPA

