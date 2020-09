Sora (FR) – Palloncini colorati regalati ai bimbi nei parchi. Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0

I frequentatori del Parco Valente a Sora, hanno trovato una bellissima sorpresa oggi. Nel tardo pomeriggio, infatti, i volontari del Gruppo Sora 2.0, hanno confezionato e regalato palloncini colorati ai tanti bimbi presenti. Spade, fiori, e palloncini a forma di animali, sono i doni che i bambini si sono visti donare dal gruppo, che in una nota stampa spiega l’ iniziativa: ” La nostra è stata un iniziativa per stimolare bambini e genitori, a vivere di più gli spazi pubblici della città. Vedere i bambini sorridere è stato per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, e nei prossimi giorni cercheremo di realizzare altre iniziative del genere, questo anche per alleviare il peso psicologico dovuto al delicato momento che stiamo vivendo. Per noi questa iniziativa, è stata anche un monito, affinché i nostri spazi pubblici, i parchi cittadini in primis, vengano resi più vivibili e soprattutto tutelati, in modo da poter essere importanti punti di aggregazione per i bambini e non solo.”

