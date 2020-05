Sora (FR) – Palazzo Simoncelli, al via i lavori di messa in sicurezza

Al via, oggi, i lavori di messa in sicurezza delle strutture di “Palazzo Simoncelli”. L’intervento sarà svolto dall’impresa “Consorzio Stabile Santa Rita” di Veroli. Lo comunica il Sindaco Roberto De Donatis.Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da oggi 20 maggio 2020, sarà chiusa al traffico veicolare Via Giornale d’Italia. Disposto sulla strada anche il divieto di sosta con rimozione.Le misure, vigenti fino al termine dei lavori, sono state prese dal Comandante della Polizia Locale Dott. Paolo Rossi con l’Ordinanza n. 73 del 19/05/2020.

