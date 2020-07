Sora (FR) – Palapolsinelli, come verrà utilizzato ora?

A Sora sono tante le realtà sportive che chiedono uno spazio dove poter esercitare la propria disciplina. La gestione degli impianti sportivi comunali ha sempre suscitato tante polemiche, anche per la gestione “privatizzata” che il comune ha permesso, lasciando le suddette all’uso esclusivo di pochi. Tanti gli esempi, dall’impianto sportivo G. PANICO, al Palapolsinelli. Proprio su quest’ ultimo ci si interroga ora su quale sarà il suo destino, ora che – purtroppo per la città sorana – la Globo non parteciperà più al campionato di A1. Tante sono le società sportive che ne potrebbero usufruire, garantendo anche importanti punti di formazione sportiva ma soprattutto accessibile a tutti. Nei mesi scorsi, molte società sportive hanno avanzato numerose lamentele circa la modalità con cui il palazzetto veniva utilizzato dalla ormai scomparsa squadra di pallavolo, una gestione definita da molti “totalitaria ed esclusiva”, a vantaggio solo ed esclusivamente del patron Gino Giannetti. Impensabile quindi che una struttura comunale sia gestita in modo privato, negando la possibilità di utilizzo a tante altre realtà sportive presenti in città avendone un sacrosanto diritto.

L.P.

