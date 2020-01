Sora (FR) – Ospedale SS Trinità, Mollicone (FdI): “Muffe nei reparti, e infiltrazioni. Il nostro ospedale cade a pezzi.”

Continuano ad essere accese le critiche nei confronti della struttura ospedaliera di Sora. Dopo i problemi legati alla scarsa efficienza, dovuta al numero sempre più ridotto di personale, ora anche nei confronti della struttura si accende in aspro dibattito, dovuto più che altro alla manutenzione della struttura stessa. Roberto Mollicone(Fdi), dichiara: ” Dopo la segnalazione di diversi cittadini, abbiamo avuto modo di verificare la situazione legata alla manutenzione dell’ ospedale di Sora. In diversi punti ci sono infiltrazioni dal tetto, o perdite dalle tubature, che favoriscono la formazione di muffa sulle pareti, come è successo nel reparto Oncologia, e di certo non e6 salutare per i pazienti. Nei mesi scorsi, abbiamo ascoltato proclami di vario genere, su fantomatici finanziamenti relativi al nostro ospedale, che avrebbero rilanciato la nostra struttura , ma ancora una volta, purtroppo, siamo stati presi in giro, sintomo questo della poca considerazione che la nostra città ha in questo momento.”

COMUNICATO STAMPA

