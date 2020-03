Sora (FR) – Ospedale SS. Trinità: mancano i prodotti igienizzanti per i visitatori

Continuano ad arrivare lamentele, sulla mancanza di sicurezza negli ambienti pubblici, dove da piu giorni registriamo segnalazioni riguardanti le mancate osservanze del protocollo di sicurezza per il Coronavirus, stilato da Regione Lazio e governo. In particolar modo, veniamo portati a conoscenza della mancanza di gel igienizzante nei vari reparti dell’ ospedale di Sora dove, seppur siano stati predisposti i dispenser, questi restano sempre vuoti, negando la possibilità ai pazienti, ma sopratutto ai visitatori, di rispettare le piu semplici norme igieniche, dovute all’ emergenza Coronavirus. Stessa situazione nei punti piu nevralgici del nosocomio, come C.U.P, laboratorio analisi e ambulatori.

