Sora (FR) – Ospedale SS. Trinità, donazioni al reparto Pediatria grazie all’iniziativa “Un Arcobaleno in corsia”

Il Comune di Sora ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Un Arcobaleno ADMI in Corsia”, promossa dai sostenitori dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners – OdV. Il Sindaco Roberto De Donatis ha subito sposato la campagna di solidarietà a cura del Dott. Francesco Saverio Coraggio.

Grazie all’iniziativa benefica è stato possibile donare un televisore smart TV di 65 pollici al Reparto Pediatria dell’Ospedale SS. Trinità di Sora.

Un grandissimo cuore ed un meraviglioso slancio di solidarietà lo hanno dimostrato anche i cittadini sorani che con le loro donazioni hanno permesso l’allaccio alla rete Internet Wi Fi per la postazione all’interno dell’ospedale – con collegamento per un anno – e l’acquisto di due tablet a disposizione dei bambini impossibilitati a raggiungere la sala ludoteca del reparto. I tablet saranno utilizzati per seguire le lezioni scolastiche on-line e collegarsi alla piattaforma di cartoni, film e documentari (anch’essa donata).

La cerimonia di donazione è avvenuta, ieri, presso l’Ospedale SS. Trinità. Era presente per il Comune di Sora l’Assessore ai Servizi Sociali Veronica Di Ruscio.

