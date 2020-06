Sora (FR) – Ospedale, Mollicone: “Da Marcelli, D’ Orazio e De Donatis, nessuna smentita ufficiale”

Continuano le polemiche legate alla possibile sospensione degli interventi chirurgici presso l’ ospedale di Sora. Ci si aspettava una smentita ufficiale da parte delle istituzioni locali, smentita che però non è arrivata. Ad incalzare il Sindaco De Donatis, il Consigliere Regionale Marcelli, e la Consigliera PD D’ Orazio, è ancora una volta l’ esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto che in una nota stampa dichiara: ” Ci aspettavamo una smentita da parte delle istituzioni, sull’ annosa vicenda dell’ Ospedale di Sora, dove sembra ci sia il rischio altissimo di una sospensione degli interventi chirurgici, legata alla mancanza di anestesisti e tecnici di radiologia, ma a quanto pare, oltre ad alcuni post sui social pieni di belle parole, atti concreti non ce ne sono stati. Le parti chiamate in causa, hanno pensato soprattutto a difendersi sotto il punto di vista politico, ma non sono stati in grado di smentire nulla. Ad emettere invece, sono state le tante testimonianze di persone che si sono visti sospendere ed annullare interventi chirurgici già programmati, e questo al di la dell’ emergenza Covid. In questa vicenda si è capito palesemente che a queste persone non interessa il bene comune, ma solo e soltanto il proprio tornaconto. Dopo il clamore suscitato dalla notizia, il fatto che non ci siano state smentite ufficiali da parte di nessuno degli attori, non fa altro che accreditare la notizia stessa.”

COMUNICATO STAMPA

