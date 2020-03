Sora (FR) – ORDINA e RITIRA, iniziativa del supermercato Punto Fresco di Via Trieste

Vuoi evitare la fila? Ordina la tua spesa tramite telefono. Una lodevole iniziativa quella messa in atto dal punto vendita Punto Fresco di Via Trieste a Sora che nella settimana in cui il rischio contagio viene ritenuto altissimo, adotta il servizio ” Ordina e ritira la tua spesa”. L’ iniziativa ha lo scopo di limitare al minimo gli assembramenti, oltre che le lunghe code fuori l’ ingresso dell’ esercizio commerciale, inevitabile per rispettare le regole imposte dal governo nella lotta alla diffusione del Covid-19. Per usufruire del servizio, basterà contattare tramite WhatsApp o SMS, il 392.5213044, e poi ritirare la propria spesa presso il punto vendita sito in Via Trieste.

Correlati