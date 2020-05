Sora (FR) – Operatrici di una cooperativa dedita all’accoglienza, senza stipendio da cinque mesi

Cinque mesi senza stipendio. Questa è la storia delle dipendenti di una cooperativa dedita all’ accoglienza, che ormai da cinque mesi non percepiscono stipendio. Alcune di loro sono state costrette a licenziarsi, restando così senza lavoro. Dura la presa di posizione dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che a riguardo dichiara : ” Come abbiamo ribadito più volte, chi lavora deve essere pagato. Il fatto che in questa situazione ci si trovino operatrici di una cooperativa dedita all’ accoglienza, è ancora più sconcertante. Ogni anno le cooperative incassano miliardi di euro, e il fatto che non rispettino i contratti lavorativi, lasciando decine di famiglie in piena crisi economica, non si può accettare. Questa è una situazione che seguiremo da vicino, cercando di tutelare il più possibile i diritti di queste persone. Non si possono aprire in continuazione centri d’accoglienza, e poi venire meno agli obblighi nei confronti dei lavoratori.”

