Sora (FR) – Onorificenze, Mollicone (FdI): “Grave non aver menzionato gli autotrasportatori”

Tante le categorie lavorative a cui lo Stato ha assegnato le onorificenze per merito,durante l’ epidemia legata al diffondersi del Covid- 19. Tante però le categorie non menzionate, e che lasciano un leggero strascico polemico. Tra queste , quella che fa più scalpore, è la totale mancanza di considerazione per la categoria degli autotrasportatori. A riguardo giunge la nota dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto che dichiara: ” Nell’ assegnazione delle onorificenze assegnate dallo Stato, alle varie categorie di lavoratori che durante l’ epidemia Covid-19 si sono messe in risalto, trovo gravissima la totale mancanza di considerazione nei confronti degli autotrasportatori. È palese che, il ruolo svolto da questa categoria in questi mesi, sia stato a dir poco fondamentale, anche ai fini della risoluzione dell’ emergenza stessa. Si è preferito tralasciare la considerazione per una categoria che ha visto in prima fila migliaia di lavoratori che, in questo periodo hanno fatto sì che non mancassero le materie prime nei supermercati, hanno svolto un ruolo fondamentale nella distribuzione dei dispositivi di sicurezza negli ospedali, e hanno fatto sì che i servizi primari venissero garantiti, come ad esempio la distribuzione dei farmaci salvavita. Ecco allora che la non considerazione di questa categoria lascia l’ amaro in bocca, visti gli immani sforzi compiuti da questi lavoratori, a cui possiamo solo dire grazie.”

COMUNICATO STAMPA

