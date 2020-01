Sora (FR) – Oggi la befana dell’ Associazione Sora 2.0

Un altra giornata all’ insegna della solidarietà quella che l’ Associazione Sora 2.0 ha passato oggi in Piazza S. Restituta prima, e poi presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Sora, dove si è svolta l’ ormai consegna di dolciumi nel giorno dell’ Epifania. A consegnarli è stata la Befana in persona in un evento riuscitissimo e partecipato. Queste le dichiarazioni del presidente dell’ associazione Roberto Mollicone: ” Per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto festeggiare il giorno dell’ Epifania, distribuendo dolci e caramelle ai bambini presenti in Piazza S. Restituta e poi al reparto pediatrico del nostro ospedale. Un iniziativa molto partecipata che ormai sta diventando una costante. Regalare un sorriso ai bambini è stata sempre una nostra prerogativa, e siamo felici di essere riusciti ancora una volta nell’ impresa. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito e partecipato.”

