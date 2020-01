Sora (FR) – Offerta di lavoro, idraulico

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Isola del Liri, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale:

1 “Idraulico qualificato con esperienza”

REQUISITI: iscrizione al Centro per l’Impiego, precedente esperienza nella mansione richiesta

MANSIONI: idraulico industriale e civile

CONTRATTO OFFERTO: tempo determinato mesi 1 (uno)

LUOGO DI LAVORO: Isola del Liri, territorio nazionale, estero

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono recarsi presso il Centro per l’Impiego di Sora o qualsiasi altro Centro della Regione Lazio, dal 27 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, in orario di apertura al pubblico, per dare la propria disponibilità al servizio incontro domanda-offerta Tel. (0776/839811).

COMUNICATO STAMPA