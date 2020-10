Sora (FR) – Offerta di lavoro, apprendista macchinista attrezzista di falegnameria

Azienda operante nel settore legno con sede a Sora, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale: N. 1 Apprendista “Macchinista Attrezzista di Falegnameria” REQUISITI: Iscrizione al Centro per l’Impiego, preferibilmente Diploma di Scuola Media Superiore, buone conoscenze informatiche, preferibilmente conoscenza della lingua Inglese, patente cat. “B”, automunito, età non superiore a 29 anni ad eccezione dei percettori di sostegno al reddito MANSIONI: operaio addetto al CNC con capacità di programmazione CAD-CAM con disponibilità al lavoro in produzione e in ufficio tecnico amm/vo e con conoscenza del settore legno/arredamento CONTRATTO OFFERTO: apprendistato LUOGO DI LAVORO: Sora. Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono aderire alla richiesta di personale dal 16 ottobre 2020 al 20 ottobre 2020 al seguente indirizzo email: cpisora@regione.lazio.it

COMUNICATO STAMPA

