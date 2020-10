Sora (FR) – Offerta di lavoro, addetto segreteria/amministrazione

Azienda operante nel settore servizi con sede a Sora, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la

seguente figura professionale:

N. 1 tirocinante “Addetto Segreteria/Amministrazione”

REQUISITI: Iscrizione al Centro per l’Impiego, preferibilmente possesso del Diploma di Scuola

Media Superiore, preferibilmente buone conoscenze informatiche e conoscenza del pacchetto

“Office”, età non superiore a 29 anni, adesione a “Garanzia Giovani”, Patto di Servizio

stipulato con un Centro per l’Impiego della Regione Lazio.

MANSIONI: gestione tesseramenti, emissioni ricevute, gestione abbonamenti, accoglienza,

adempimenti amministrativi

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio garanzia giovani mesi 6 (sei)

LUOGO DI LAVORO: Sora

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono aderire alla richiesta di personale dal 07

ottobre 2020 al 09 ottobre 2020 al seguente indirizzo email: cpisora@regione.lazio.it

COMUNICATO STAMPA